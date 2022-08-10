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Kültür

Ordu'da tarihi caminin restorasyonunda 600 yıllık kalıntılar ortaya çıktı

Ordu'da bir süre önce restorasyonuna başlanan Eskipazar Bayram Bey Camisi'nin bahçesinde 600 yıllık mimari kalıntılar ve medrese olduğu tespit edilen yapı ortaya çıkarıldı.

Hayati Akçay   | 10.08.2022
Ordu'da tarihi caminin restorasyonunda 600 yıllık kalıntılar ortaya çıktı

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve bölgeyi Türk topraklarına katan ilk beylik olan Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar Bayram Bey Camisi'nin restorasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Restorasyon çalışmaları sırasında Hacıemiroğulları Beyliği dönemine ışık tutacak tarihi kalıntılara rastlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Eskipazar kazısında 3 ay süreyle çalışmalara başlayan 19 kişilik ekip, Anadolu'nun tarihine ışık tutacak eserleri ortaya çıkardı. Bölgede camiden bağımsız, farklı bir yapıya ait olduğu tespit edilen bir duvar kalıntısı ve caminin avlusundaki mezarlık alanında medrese olduğu tespit edilen yapı bulundu. Daha önce iki tarihi hamamın restore edildiği bölgenin 600 yıl önce tarihi cami, hamamlar ve medresesiyle bir eğitim merkezi olduğu düşünülüyor."

Açıklamada, restorasyon kapsamında mimari yapıların açığa çıkarılması üzerine restorasyon projesinin revize edildiği vurgulanarak, restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmasının birlikte yürütüleceği ifade edildi.

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