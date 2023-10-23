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Kültür

Nemrut Dağı'nda yapılan nano kireç uygulaması olumlu sonuç verdi

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekiplerince 4 heykelde gerçekleştirilen dolgu çalışmalarının olumlu sonuç verdiği raporlandı.

Orhan Pehlül  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Nemrut Dağı'nda yapılan nano kireç uygulaması olumlu sonuç verdi Fotoğraf: Orhan Pehlül - AA

Adıyaman

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellere uygulanan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç verdiği bildirildi.

Tümülüsün doğu ve batı terasında 2 bin yıldır varlığını sürdüren devasa heykellerdeki kılcal çatlaklara geçen yıl eylül ayında nano teknolojisiyle kireç dolgusu yapıldı.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekiplerince gerçekleştirilen dolgu çalışmalarının ardından geçen sürede yapılan incelemelerde dolgunun heykellerde koruma görevi gördüğü raporlandı.

Heykellerin gelecek nesillere aktarılması için diğer heykellerde de aynı çalışmanın yapılması planlanıyor.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Nemrut Dağı'nın her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Turizme açıldığı günden bu yana milyonlarca turisti ağırlayan ören yerinin kent ve ülke turizmi açısından önemine işaret eden Alkan, heykellerin gelecek nesillere aktarılması noktasında da çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eylül 2022 itibariyle Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde burada ekipler geldi ve burada yaptıkları çalışma sonucunda kireç ve kum taşlarından yapılan toplam 4 heykelde çalışma yaptılar. Özellikle heykeller üzerinde nano hücreli sağlama çalışmaları ve estetik tarzı yapılan uygulamalardaki çalışmaların sonuçları kapsamında gelip tekrar denetlemesi yapıldı. Bu denetimler sonucunda ise geçen yıl yaptıkları uygulamaların olumlu sonuç verdiğini belirten bir rapor bize gönderdiler."

İlerleyen dönemlerde restorasyon çalışmaları kapsamında heykellerin tamamında bu tekniğin kullanılacağını aktaran Alkan, "İleriki yıllarda yapılacak olan restorasyon çalışmalarıyla birlikte Nemrut Dağı'nda yapılacak çalışmalar sayesinde heykellerin ömrü de uzatılmış olacak." dedi.

Ziyaretçilerden Efe Can Gülmez ise Nemrut Dağı'na ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

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