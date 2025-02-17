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Kültür

Müzik grubu Placebo'nun solisti Molko, İtalya Başbakanı'na hakaretten yargılanacak

İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'nun, 2023 yılında Torino'daki konseri sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına yeşil ışık yakıldığı bildirildi.

Barış Seçkin  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Müzik grubu Placebo'nun solisti Molko, İtalya Başbakanı'na hakaretten yargılanacak

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Adalet Bakanlığı, Placebo'nun 11 Temmuz 2023'te Torino kentinde verdiği konser sırasında solist Molko'nun, Meloni'ye yönelik sarf ettiği sözlerine ilişkin yargılama sürecinin başlatılmasına izin verdi.

Molko hakkında, Torino'daki konserin hemen ardından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma Mart 2024'te tamamlanmıştı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret suçlarına yönelik özel süreçte bir sonraki aşama olan yargılamaya geçilebilmesi için Adalet Bakanlığından izin talep etmişti.

Soruşturma dosyasında Molko'nun belirli bir kişiye yönelik doğrudan ithamda bulunması ve kamuya açık ortamda bu ifadeleri kullanması, suçun ağırlaştırıcı unsurları olarak değerlendirildi.

Molko'nun yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde para cezası alabileceği ifade edildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği 11 Temmuz 2023'teki konserde Placebo solisti Molko'nun, İtalya Başbakanı Meloni için "ırkçı, faşist ve Nazi" gibi sözlerin yanı sıra bazı hakaret içeren ifadeler kullandığı, konserde güvenliği sağlayan İtalyan Jandarması'nın da bu durumu savcılığa rapor ettiği bildirilmişti.

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