Kültür

MÜYORBİR, 25. yılını İstanbul Festivali'nde "Rüya Gibi Bir Gece" konseriyle kutladı

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), İstanbul Festivali kapsamında 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
MÜYORBİR, 25. yılını İstanbul Festivali'nde "Rüya Gibi Bir Gece" konseriyle kutladı

İstanbul

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Rüya Gibi Bir Gece" konserinde, Türk müziğinin farklı kuşak ve türlerinden önde gelen yorumcuları aynı sahnede bir araya geldi.

Binlerce izleyicinin katıldığı konserde, Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru sahne aldı.

Konserin açılışını yapan Cem Adrian, Aylin Aslım ile düet gerçekleştirdi. Ardından sahneyi Nükhet Duru alırken, Cem Adrian ile düetinin devamında Duru, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde bir sonraki sanatçı Gökhan Türkmen oldu. Programın devamında Kubat, kendi şarkılarının yanı sıra Volkan Konak, Kazım Koyuncu, Selçuk Alagöz, Edip Akbayram ve Ferdi Tayfur'un eserlerini yorumladı.

Melek Mosso da "Sabahçı Kahvesi", "Keklik Gibi", "Kullar Affetmez" ve "Hayatım Kaymış" adlı şarkıları konserde seslendirdi. Konserde son olarak sahneye Hande Yener çıktı ve "Sopa", "Benden Bir Tane Daha Yok", "Sebastian" ve "Acele Etme" parçalarını izleyicilerle birlikte söyledi.

Konserin finalinde tüm sanatçılar sahnede yeniden bir araya gelerek, MÜYORBİR üyeleriyle "Memleketim" şarkısını seslendirdi.

İstanbul Festivali'nde ayrıca bu akşam Motive, Mela Bedel ve Sertab Erener, yarın Simge ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne alacak.

Festivalin kapanış gecesinde ise 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahnede buluşacak.

