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Kültür

Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'nü bayram tatilinde 29 bin 951 kişi gezdi

Muş'ta Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü ve yanındaki Sultan Alparslan Parkı'nı Kurban Bayramı tatilinde 29 bin 951 kişi gezdi.

İbrahim Yaldız  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'nü bayram tatilinde 29 bin 951 kişi gezdi

Muş

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, kente 13 kilometre uzaklıktaki Murat Nehri üzerinde 13'üncü yüzyılda inşa edilen 188 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki 12 gözlü köprüde, bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle Murat Köprüsü'nün çevresindeki 888 dönüm alana inşa edilen 1071 Sultan Alparslan Parkı'na da ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Tarihi köprü ve Sultan Alparslan Parkı'nı 9 günlük bayram tatilinde Muş ve çevre illerden gelen 29 bin 951 kişi gezdi.

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