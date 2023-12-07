Dolar
28.93
Euro
31.17
Altın
2,034.64
ETH/USDT
2,235.00
BTC/USDT
43,163.00
BIST 100
7,840.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’da Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından karşılanıyor Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Kültür

"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan korkuya, ikisi yerli, 6 film vizyona girecek.

Melik Fırat Yücel  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

İstanbul

Ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminde Burak Sevinç, Hande Soral, Tuvana Türkay, Feride Çetin, Necmi Yapıcı, Merve Kansu ve Levent Tülek rol aldı.

Ali Ayyıldız'ın yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosunu Sezgin Irmak ile Lütfi Albayrak kaleme aldı.

Filmde; zorlu koşullarda süren hayatında, yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan'ın, bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yandan kendisine yapılan haksızlıklarla yüzleşmesi işleniyor.

"Jeanne du Barry"

Fransız oyuncu, senarist ve yapımcı Maiwenn'in yönetmenliğini yapıp başrolünü Johnny Depp ile paylaştığı "Jeanne du Barry"; sınıf atlamaya çalışan işçi sınıfından Jeanne Vaubernier'in, Kral 15. Louis ile tanıştıktan sonra değişen hayatını konu ediniyor.

Dram türündeki filmde Fransız sinemasından Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Robin Renucci, Pierre Richard, Marianne Basler ve Pascal Greggory de rol aldı.

"Başka Bir Hayatta"

ABD ve Güney Kore ortak yapımı "Başka Bir Hayatta", hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşının, yıllar sonra yeniden bir araya gelmelerini ele alıyor.

Celine Song'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Greta Lee, Teo Yoo ve John Magaro oynadı.

"Sessiz Gece"

John Woo'nun yönetmenliğini üstlendiği "Sessiz Gece" aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno ve Kid Cudi'nin başrollerini paylaştığı film, yas tutan bir babanın noel zamanı acımasız bir çeteden intikam almaya karar vermesini anlatıyor.

"Viyana Operası Sahne Arkası"

Stephanus Domanig'in yönettiği belgesel film "Viyana Operası Sahne Arkası" izleyiciyi dünyaca ünlü Viyana Devlet Operası'nın büyülü olaylarının perde arkasına götürmeyi amaçlıyor.

"Haile 2: Var mı, Yok mu?!"

Alper Mestçi'nin çektiği "Haile 2: Var mı, Yok mu?!" haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan ile) Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz
Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
MSB: Bu yıl içinde 2 bin 32 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Işıkhan: (Asgari ücret) Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den Türkiye'ye 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı

Benzer haberler

"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

"Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin galası yapıldı

Sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı

11. Boğaziçi Film Festivali'nde uluslararası yarışma filmleri belli oldu

11. Boğaziçi Film Festivali'nde uluslararası yarışma filmleri belli oldu
11. Boğaziçi Film Festivali'nde 20 kısa film ve 10 belgesel yarışacak

11. Boğaziçi Film Festivali'nde 20 kısa film ve 10 belgesel yarışacak
"Ölümlü Dünya 2" kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

"Ölümlü Dünya 2" kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet