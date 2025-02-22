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Kültür

Mi'raciye geleneği Hırka-i Şerif Camii'nde yaşatıldı

Vakıf kültürü geleneği olan Mi'raciye geleneği, İstanbul'daki Hırka-i Şerif Camii'nde yaşatıldı.

Mücahit Türetken  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Mi'raciye geleneği Hırka-i Şerif Camii'nde yaşatıldı

İstanbul

Bursa'da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde 137 yıldır okunan Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu kez Hırka-i Şerif Camii'nde okundu.

Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan ve Türk musiki sanatının önemli eserlerinden olan Mi'raciye, İstanbul Mi'raciye Meşk Topluluğu tarafından icra edildi.

Programda, Nutk-ı Şerif'i Mevlana Celaleddin Rumi'ye, bestesi Nayi Osman Dede'ye ait dügah ve saba tevşih, Nutk-ı Şerif'i Mehmet Nasuhi Efendi'ye, bestesi Nayi Osman Dede'ye ait segah tevş eseri, yine Nayi Osman Dede'ye ait segah bahri, müstear bahri, dügah bahri ve saba bahri eserleri seslendirildi.

Ayrıca programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Mi'raciye geleneklerine uygun olarak yerine getirilen programda, Hırka-i Şerif Vakfı tarafından katılımcılara süt ikram edildi.

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