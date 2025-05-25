Metal grubu "MG3"ün kısa albümü "Demirnefer" müzikseverlerle buluştu
Rock müziğin ünlü isimlerinin bir araya gelerek kurduğu Türk metal grubu "MG3"ün kısa albümü "Demirnefer", müzikseverlerle buluştu.
İstanbul
Dört parçadan oluşan albümün, dünya genelinde süregelen çatışmaları ve insani krizleri konu eden "Ateş" adlı açılış parçasına çekilen klip de izleyiciye sunuldu.
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Grubun basçısı Fatih Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gücü yetenin, gücünün yettiği herkesi, erkek, kadın, çocuk ayırmadan ezip geçtiği, insan hakları, hukuk, demokrasi, adalet diyen medenilerin de 'duruma göre' her çeşit vahşete bilerek ve isteyerek sessiz kalabildiği, sesini çıkarmaya cüret edenlerin ezildiği, ötekileştirilen herkesin bir hayvan kadar da kıymetinin olmadığı, büyük adamların planları için küçük adamların on binlercesinin tereddütsüz ve bozuk para gibi harcandığı günler yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
"Dünyanın öbür ucuna kadar her yerde yok oluş var"
İnsanların yaşananlara ses çıkarmadığı bir dönemde bu parçayı çıkardıklarına dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:
"Bütün bunlar olurken insan suretindeki milyonlarca yüz karasının, kulaklarını kapatıp günlük rutinlerine bayıla bayıla devam ettiği, en saf ve tertemiz bir gelecek olarak tarif edilebilecek çocukların on binlercesinin, aylar boyunca istisnasız her gün bombalarla parçalarına ayrıldığı, yakıldığı, yıkıldığı bunun da artık normal kabul edildiği, kimsenin utanmadığı ve bunları da sorgulama gereği görmediği bir dönemde, Ateş."
Balcı, savaşlara ve zulümlere işaret ederek, "Her yer kan ve ateş. Yüzümü çevirdiğim her köşede savaş var. Ukrayna'dan Filistin'e, Suriye'den dünyanın öbür ucuna kadar her yerde yok oluş var. Öldürüyoruz, yok yere. Şiddetimizle övünüyoruz." diye konuştu.
Albümde "Ateş", "Eziyet", "6 Kurşun" ve "Demirnefer" şarkıları yer alıyor. Albüme ismini veren Demirnefer parçası, Türk tarihi boyunca yaşanmış kahramanlık hikayelerinden ilham alıyor.
Gitar ve vokalde Taylan Ayık, solo gitarda Melih Gürkan, bas gitarda Fatih Balcı ve davulda Can Ekici'den oluşan grup, yeni şarkılarını Türkiye'nin çeşitli illerinde vereceği konserlerde müzikseverlerle buluşturacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.