Dolar
24.24
Euro
26.63
Altın
1,925.33
ETH/USDT
1,893.30
BTC/USDT
30,041.00
BIST 100
5,308.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu

Meksika'da arkeologlar, ülkenin güneydoğusunda bulunan Yucatan Yarımadası'ndaki ormanda keşfettikleri Antik Maya uygarlığına ait şehirde, seramik kalıntıları ile boyları 15 metreyi aşan piramit benzeri yapılar buldu.

Zeynep Katre Oran  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu

Ankara

BBC’nin haberine göre, arkeolog Ivan Sprajc'ın liderliğindeki ekip, Yucatan Yarımadası'ndaki Campeche eyaletindeki Balamku koruma alanında yürüttükleri çalışmalarda kalıntılara rastladı.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden (INAH) yapılan açıklamada, antik şehirdeki bulgulara, Maya izlerini belgelemek amacıyla yapılan saha çalışmaları sırasında denk gelindiğini açıkladı.

Bulunan taş sütunlardan yola çıkarak kazı alanına Maya dilindeki "Ocomtun" (taş sütun) adını verdiklerini aktaran arkeologlar, bölgede Milattan Sonra (MS) 600-800 yıllarında insanların yaşadığını kaydetti.

Bölgede silindir şeklindeki taş sütunların yanı sıra yükseklikleri 15 metreyi aşan piramit benzeri yapılar bulduklarını ifade eden Sprajc, yerleşim yerinin söz konusu dönemde bölge için önemli bir merkez olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Maya uygarlığı

Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü.

MÖ 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti.

Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sokakta kurban kesene 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Ordu'nun iki ilçesinde sağanak dolayısıyla su baskını ve heyelan meydana geldi
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyona karşı verdiğimiz mücadele, millet iradesini korumak için verdiğimiz mücadeledir
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Benzer haberler

Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu

Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu

Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Meksika’da “El Nino” hava olayları yüzünden yüzlerce kuş açlıktan öldü

Meksika'da zürafa Benito'nun yaşam koşullarını iyileştirmek için kampanya düzenlendi

Meksika'da zürafa Benito'nun yaşam koşullarını iyileştirmek için kampanya düzenlendi
AB, Latin Amerika ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

AB, Latin Amerika ile ilişkileri güçlendirmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet