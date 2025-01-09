Mazhar Alanson'un "Biz Bu Yaşlarda Ağlarız" şarkısı 17 Ocak'ta yayınlanacak
Usta müzisyen Mazhar Alanson'un "Biz Bu Yaşlarda Ağlarız" adlı yeni parçası, 17 Ocak'ta dinleyicilerle buluşacak.
Istanbul
Usta müzisyen Mazhar Alanson'un "Biz Bu Yaşlarda Ağlarız" adlı yeni parçası, 17 Ocak'ta dinleyicilerle buluşacak.
Avrupa Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, sözleri ve bestesi Mazhar Alanson'a ait olan şarkının düzenlemesini ise Ercan Saatçi yaptı.
Özkan Uğur'un kanser olduğu dönemde şarkı söylerken bir anda duygulanması üzerine "Biz Bu Yaşlarda Ağlarız" diyen Alanson, yeni parçasının isminde de bu sözlere yer verdi.
Alanson'un yeni albümünde de yer alması planlanan eser, 17 Ocak'ta "Avrupa Müzik" etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.