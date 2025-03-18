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Kültür

"Matrix" ve "Joker" gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow'dan iflas başvurusu

"Matrix", "Ocean's Eleven" ve "Joker" gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow Entertainment Group, iflas başvurusu yaptı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
"Matrix" ve "Joker" gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow'dan iflas başvurusu

Ankara

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Village Roadshow, Warner Bros yapım şirketi ile girdiği rekabetin ve bağımsız film sektörünün ilerleyişinin, mali durumunu kötü etkilediğini duyurdu.

İflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, bu kapsamda film kütüphanesini 65 milyon dolara Content Partners'a satacağını kaydetti.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana "Matrix", "Ocean's Eleven" ve "Joker" gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen şirketin 390 milyon dolar borcu bulunuyor.

Village Roadshow, 89 filmin prodüksiyonu, finansmanı ve mülkiyeti konusunda Warner Bros ile beraber çalıştı. 2022’de iki şirket arasındaki ortaklığın bozulması üzerine Village Roadshow mali sorunlar yaşamaya başladı.

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