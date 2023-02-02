Dolar
18.82
Euro
20.68
Altın
1,953.75
ETH/USDT
1,674.10
BTC/USDT
23,774.00
BIST 100
4,566.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" programında konuşuyor
logo
Kültür

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi"nin galası yapıldı

Ünlü sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Prestij Meselesi" filmi, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.02.2023
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi"nin galası yapıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Paribu Cineverse Kanyon'da düzenlenen, müzik ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı galadaki basın açıklamasında Kırmızıgül, filme ilişkin, "Bu, yıllar önce yaşanmış ve gerçek bir hikaye. Benim için hiçbir zaman eskimeyen bir hikaye olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, "Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi." şeklinde konuştu.

Filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceği bilgisini paylaşan Kırmızıgül, "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek." dedi.

Başrollerinde Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner'in oynadığı Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu ediyor.

Filmde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AP'de yolsuzlukla suçlanan iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Erzincan'da otobüs kara saplanınca mahsur kalan 41 yolcu kurtarıldı
Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı'nda 4 milyon metreküp su depolandı
Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak

Benzer haberler

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi"nin galası yapıldı

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi"nin galası yapıldı

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi" izleyiciyle buluşacak

Tuluhan Tekelioğlu'nun yeni belgeseli "Çocuklar Hep Doğru Söyler"in galası yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet