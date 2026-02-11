Le Trio Joubran ramazan ayında Türkiye turnesine çıkıyor
Filistinli kardeşlerden oluşan müzik topluluğu Le Trio Joubran, ramazan ayında Adana, Gaziantep, Ankara ve Konya'da dinleyicilerle buluşacak.
Ankara
Topluluktan yapılan açıklamaya göre, udun geleneksel tınılarını çağdaş yorumlarla bir araya getiren Le Trio Joubran, Türkiye turnesi kapsamında dört şehirde sahne alacak.
Filistin kültürünün müzikal mirasını uluslararası sahnelere taşıyan topluluk, performanslarında "acı, direniş ve umut" temalarını işliyor.
Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilecek Türkiye turnesi kapsamında Le Trio Joubran, 8 Mart'ta Adana'da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, 9 Mart'ta Gaziantep'te Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 10 Mart'ta Ankara'da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da ve 11 Mart'ta Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'de saat 21.30'da dinleyicilerin karşısına çıkacak.
Le Trio Joubran, enstrümantal müziğin evrensel dilini kullanarak dinleyicilere hem duygusal hem de sanatsal bir konser deneyimi yaşatmayı hedefliyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı