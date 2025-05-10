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Kültür

Kuzey Makedonya'daki "taşlaşmış düğün merasimi" ziyaretçilerine peri bacalarını anımsatıyor

Kuzey Makedonya'nın kuzeydoğusundaki Kratova'daki "taşlaşmış düğün merasimi", ziyaretçilerine Kapadokya'daki peri bacalarını anımsatıyor.

Dzihat Aliju  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Kuzey Makedonya'daki "taşlaşmış düğün merasimi" ziyaretçilerine peri bacalarını anımsatıyor Fotoğraf: Dzihat Aliju/AA

Kratova

Kratova Belediyesine bağlı Kuklica köyündeki "taşlaşmış insanlar" adı verilen kaya oluşumları, doğanın ve halk anlatılarının iç içe geçtiği büyüleyici bir coğrafyada saklı bir hazine gibi varlığını sürdürüyor.

Kuklica, 120'den fazla kaya oluşuma ev sahipliği yaparken, "aynı anda iki kıza evlenme sözü veren bir adamın, iki düğünü de aynı güne koyması sonrası, kızlardan birine yakalandığını ve bu kızın beddua etmesi üzerine tüm düğün davetlilerinin taşa dönüştüğünü" anlatan bir halk efsanesi günümüze kadar ulaşıyor.

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Yerel halkın "taşlaşmış insanlar" olarak adlandırdığı bu doğal yapıların, jeolojik olarak meydana gelen erozyon ve volkanik faaliyetlerin sonucu olarak oluştuğu konuşulsa da bölge halkı bu taş sütunları yalnızca doğa olayı değil, aynı zamanda yüzyıllardır anlatıla gelen dramatik bir aşk hikayesinin sembolü olarak ifade ediyor.

"Taşlaşmış düğün merasimi" efsanesi

20 yıldan fazla bir süredir "Taş insanlar"ın bakımıyla ilgilenen Kratova merkezli İzvor Derneği Üyesi Stojna Dimitrovska Booth, AA muhabirine, "taşlaşmış düğün merasimi" hakkında bilgi verdi.

Köyün Kuzey Makedonya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden olduğunu dile getiren Dimitrovska Booth, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya'nın birçok yerinden ziyaretçilerin geldiğini ve ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

Dimitrovska Booth, bu doğal anıtın 10 milyon yıllık bir tarihi olduğuna işaret ederek, volkanik kökenli bir yer olarak "taşlaşmış insanların" oluştuğunu anlattı.

Her yıl insan gözüyle fark edilmeyecek bir boyutta erozyonun devam ettiğini belirten Dimitrovska Booth, doğal oluşumun efsanevi kısmı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Burasının bir de efsanesi bulunuyor. İki kıza aşık olan bir genç, hangisiyle evleneceğine karar veremeyince, iki kızla da aynı gün evlenmeye karar verir. Kızlardan biri alt mahalleden, yani şu an etrafımızda gördüğünüz yerdendir. Diğer kız ise Yukarı Kuklica olarak bilinen üste mahalledendir. Üst mahalledeki kız, düğün günü nişanlısını karşılamaya hazırlanırken gelmediğini fark eder. Sonra alt mahalleden bir müzik sesi duyan bu kız, müziğin nereden geldiğini görmek için aşağı doğru inmeye başladığında nişanlısının başka bir kızla evlendiğini görür ve sonra beddua ederek 'umarım ben ve hepiniz bu anda taşa döneriz' der ve işte bugün burası 'taşlaşmış düğün merasimi' ismini alır."

Dimitrovska Booth, bölgenin Kapadokya'daki peri bacalarını anımsattığına dikkati çekerek, Türk turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini anlattı.

Köyün turizme kazandırılması adına aktiviteler düzenlediklerini de kaydeden Dimitrovska Booth, Kuzey Makedonya devletinden bu hususta destek beklediklerini söyledi.

"Türkleri kardeş halk olarak görüyorum"

Ailesiyle "taşlaşmış düğün merasimi"ni ziyarete gelen yerli turist Borço Toçev de köyün tarihi hem de efsanevi olarak ilgilerini çektiğini belirtti.

Toçev, köyün ülkede ziyaret edilmesi gereken bölgeleri arasında yer aldığına işaret ederek, kendisinin Kapadokya'daki peri bacalarını çok beğendiğini, Türk turistlerin de burayı beğeneceğine inandığını kaydetti.

"Türkleri kardeş halk olarak görüyorum." diyen Toçev, "Ortak bir tarihimiz var, dolayısıyla halk ve kültür olarak birbirimize saygı duymalıyız. Dünya küçük ve birbirimize saygı göstermemiz ve bir şekilde işbirliği yapmamız gerekiyor." dedi.

Toçev, "Kapadokya'yı ve oradaki sıcak hava balonlarını görmek istiyorum. İmkanım, sağlığım el verirse gitmek isterim. Türkler de buraya gelip bu doğal güzelliği görsünler. Böylece halklar arasında işbirliğinin devam edebilir." diye konuştu.

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