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Kültür

Kütahya'da, Hollandalı arkeolog Haspels'in gözünden "Dağlık Frigya Vadisi 1937-1958" fotoğraf sergisi açıldı

Kütahya'da, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Hollandalı arkeolog Emilie Haspels'in gözünden "Dağlık Frigya Vadisi 1937-1958" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Ramazan Doğan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Kütahya'da, Hollandalı arkeolog Haspels'in gözünden "Dağlık Frigya Vadisi 1937-1958" fotoğraf sergisi açıldı Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Çini Müzesi'nde İstiklal Marşı ve Hollanda milli marşının okunmasıyla başlayan serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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Kütahya'nın kültürel varlıklar açısından oldukça zengin bir şehir olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Kültürel varlıklarımızın, yurt dışından gelen kültür elçilerimiz tarafından kayıt altına alınması, bu sergiler vesilesiyle de geleceğe miras olarak taşınması her türlü takdire şayan. İlimizde bulunan Macar Evi'nde Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un her yıl düzenlenen etkinliklerle anılması gibi bu sergimiz de Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile yeni ufuklara ve yeni etkinliklere bir başlangıç olur."

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Daire Başkanı Peti Zendstra da Haspels'in birçok alanda çalışma yapan bir bilim insanı olduğunu söyledi.

Haspels'in Türkiye'de çalışan ilk kadın arkeolog olduğu bilgisini veren Zendstra, "Haspels, kazı çalışmalarının yanı sıra İstanbul Üniversitesinde ders vererek yeni arkeologlar yetiştiren bir akademisyendi. Haspels'in çalışmalarının kadın öncülerin tarihimize katkılarını hatırlatmasını diliyorum. Serginin, Haspels'in uzun yıllarda çalıştığı Kütahya'da açılmış olması ayrı bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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