Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,315.50
BTC/USDT
67,817.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

TRT tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın büyük finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Zeynep Rakipoğlu  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

İstanbul

​​​​​​​TRT'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Kadir Gecesi’nde ekrana gelen yarışmanın büyük finalinde Kur'an ziyafeti yaşandı.

Final gecesinde yarışmanın sunuculuğunu Bekir Köse üstlenirken Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin ve Halil Necipoğlu jüri koltuğunda yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın sekizinci sezonunda hafız Muhammed Esed Can, 7 finalistin arasında birinciliğe layık görülen isim oldu. Yarışmada ikinciliği Süleyman Talha Cuhadar, üçüncülüğü Duhan Berkan Karadeniz elde etti.

Dereceye girenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Finale Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği iftar programı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz
Kars'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Benzer haberler

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Kadir Gecesi'ne özel programlar, TRT'de izleyiciyle buluşacak

TRT yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin galası yapıldı

Sevilen filmler, TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyicinin beğenisine sunulacak

Sevilen filmler, TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyicinin beğenisine sunulacak
TRT 2, her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

TRT 2, her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak
Tabii'nin yeni dizisi "Gassal" güldürürken düşündürecek

Tabii'nin yeni dizisi "Gassal" güldürürken düşündürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet