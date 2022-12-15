Dolar
18.65
Euro
19.84
Altın
1,778.83
ETH/USDT
1,278.60
BTC/USDT
17,598.00
BIST 100
5,102.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara’da "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"nda konuşuyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor ile Antalya’da oynadıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin sahipleri açıklandı

Türkiye'de özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarla katkı sunanlara verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Orhan Onur Gemici   | 15.12.2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin sahipleri açıklandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına gönül birliği içinde hizmet eden topluluk veya kuruluşları takdir ve teşvik etmek amacıyla verilen ödüller jüri değerlendirmesiyle belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlığındaki jüride, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden yer aldı.

Temelinde ahlak ve çalışmanın yani alın teriyle dürüst kazancın yer aldığı ahilik kültürünün yaşatılması, bu kültüre ilişkin yaptığı temsiller ve yayıncılık faaliyetleri sebebiyle Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı ödüle layık görüldü.

Ödüle layık görülen bir diğer kurum ise bulunduğu kent olan Bayburt ile bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan ve sosyal yaşam kalitesini artıran, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması nedeniyle uluslararası platformlarda önemli ödül de kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi oldu.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi de Guinness Dünya Rekorlarına girmeye hak kazanan sayı ve nitelikteki benzersiz koleksiyonu, analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan satranç sporunun özellikle gençler arasında yayılmasını ve benimsenmesini sağlayan çalışmaları, satrancın sanatsal, kültürel, tarihi yönlerini toplumla paylaşan, başkentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan keyifli bir buluşma noktası olması nedeniyle ödüle hak kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kumluca'daki sel felaketinde otoparkta kalan araçları çıkarma çalışmaları sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü afetzede kadın yaşadıklarını anlattı
TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da milletvekilinin annesinin cenaze törenine katıldı
Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 2 terörist hudut karakoluna teslim oldu
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin sahipleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin sahipleri açıklandı

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

Mersin'in Erdemli ilçesindeki sit alanının statüsü yeniden belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığından kamu eliyle işletilen "kamping" tesisleriyle ilgili düzenleme

Kültür ve Turizm Bakanlığından kamu eliyle işletilen "kamping" tesisleriyle ilgili düzenleme
"2022 Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu

"2022 Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne 2 unsur daha eklendi

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne 2 unsur daha eklendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet