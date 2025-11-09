Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik’te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi Müzesi'nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Selanik Atatürk Evi"ne ilişkin videolu paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik Atatürk Evi için hazırlanan video klibi paylaştı.

Alper Şaşmaz  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Selanik Atatürk Evi"ne ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, restorasyon sürecinin ardından bugün ziyarete açılacak Selanik Atatürk Evi'ne ilişkin, "Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik." ifadesini kullandı.

Ersoy, NSosyal hesabından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik Atatürk Evi için hazırlanan video klibi paylaştı.

"Bir nar ağacının gölgesinde hatıralar yeniden canlanıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te yeniden hayat bulan mirasının kapılarını bugün yeniden açıyoruz." ifadelerine yer veren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik. Ali Rıza Efendi'nin diktiği ağacın hala gölgesini düşürdüğü bu atmosfer bir çocuğun kurduğu hayallerin, bir milletin yolunu nasıl aydınlattığını hissettirecek. TİKA başta olmak üzere, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan bu kıymetli mirası geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyorum."

