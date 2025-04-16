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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde yeni rekorlara yürümeye devam edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 yılında da Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda turizmde yeni rekorlara yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şeyma Güven  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde yeni rekorlara yürümeye devam edeceğiz

Ankara

Bakan Ersoy, Turizm Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

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"Kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm politikalarının hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası alanda marka değerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2024 yılında turizmde rekorlara imza attık. İnşallah 2025 yılında da kültürümüzü, eşsiz doğamızı, tarihi zenginliklerimizi ve misafirperverliğimizi dünyaya tanıtmaya, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda turizmde yeni rekorlara yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başarı grafiğimizi daha yukarı taşımamıza katkı sunan tüm paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın Turizm Haftası'nı kutluyorum."

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