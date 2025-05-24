Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı: 2025 hedefimiz 64 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşmak
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Türkiye'nin bu yıl hedefinin 64 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşmak olduğunu, Şanlıurfa gibi arkeolojik zenginlikleri ve gastronomi kültürüyle öne çıkan şehirlerin buna büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Ankara
Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Müzesinin bahçesinde düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm anlayışıyla yoluna devam ettiğini dile getirdi.
Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında 12,7 milyon turiste ulaştığını vurgulayan Yazgı, "2025 hedefimiz, 64 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşmak. Şanlıurfa gibi arkeolojik zenginlikleri ve gastronomi kültürüyle öne çıkan şehirlerimizin katkısı bu hedefte çok büyük olacak." ifadelerini kullandı.
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Kültür Yolu Festivali'nin kapsamı ve içeriğiyle dünyanın en büyük festivalleri arasında yer aldığını kaydeden Yazgı, "Festivalimiz, Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edilen nadir organizasyonlardan biri. Bu yıl 20 şehirde 1000'den fazla mekanda, 45 bin sanatçı ile yaklaşık 7 bin etkinlik gerçekleştireceğiz." dedi.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Yazgı, "Şanlıurfa Kültür Yolu Festivalimiz için otellerimizde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Çevre illerden birçok vatandaşımız, bu coşkuyu yaşamak için Şanlıurfa'ya geliyor." dedi.
Festival kapsamında çocuklar, gençler ve ailelere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendiğini belirten Yazgı, her akşam Balıklıgöl'de özel ışık ve gösteriler sunulacağını, ayrıca 13 noktada gastronomi turları ve lezzet etkinliklerinin düzenleneceğini anlattı.
Yazgı, Filistin halkının mücadelesine de dikkati çekerek, festival kapsamında bu direnişe saygı duruşu niteliğinde sergiler düzenleneceğini kaydetti.
Festivalin düzenlenmesinde katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Yazgı, "Bu güzel festivalde herkesin gönlünce eğlenmesini, Şanlıurfa'yı daha yakından tanımasını temenni ediyorum." dedi.
"Şehrimizde oluşturacağı canlılık hepimizi memnun ediyor"
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Kültür Yolu Festivali'nin ikinci kez Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Şıldak, "Başta Kültür ve Turizm Bakanı'mız olmak üzere, bu önemli organizasyonun ilimizde başarıyla gerçekleşmesine katkı sunan Bakan Yardımcı'mıza, genel müdürlerimize, sanatçılarımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.
Şanlıurfa'nın kültür şehri olduğunu vurgulayan Şıldak, "Kültür ve sanatın bir haftayı aşan bir sürede şehrimizde oluşturacağı canlılık hepimizi memnun ediyor. Bu yıl 20 ili kapsayan ve beşincisi düzenlenen festival zincirinin üçüncü haftasında Şanlıurfa olarak ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Festival süresince konserler, sergiler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerin şehir halkı tarafından büyük ilgi göreceğine inandığını belirten Vali Şıldak, bu canlılığın şehrin ekonomisine ve turizm potansiyeline de katkı sağlayacağını söyledi.
Emeği geçen tüm kamu kurumlarına, belediyelere ve destek veren kuruluşlara teşekkür eden Vali Şıldak, festivalin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.
Festivalde şehri fotoğraflıyorlar ve ödül kazanıyorlar
Konuşmaların ardından Yazgı ve beraberindekiler, Şanlıurfa Müzesini gezdi ve festival kapsamında açılan sergileri ziyaret etti.
Sergi sonrasında Yazgı, sunuculuğunu sanatçı Özgür Özgülgün'ün üstlendiği, festivale katılanların şehri fotoğraflayarak Fotoğraf Organizasyonları Derneğine (FOTON) gönderdikleri ve ödül kazandıkları Foto Maraton Yarışması'yla ilgili bilgi aldı.
Yazgı, Mevlid-i Halil Camisi'nde adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı "Adil-i Mutlak" hat sergisinin de açılışını yaptı.
Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri ve Hikmet Başak ve ilgililer katıldı.
"Adil-i Mutlak" hat sergisi Şanlıurfa'da açıldı
"Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Adil-i Mutlak" hat sergisi Şanlıurfa'da açıldı.
Mevlid-i Halil Camisi'nde hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayetikerimeleri yorumladığı özel eserlerden oluşan sergide 13 eser yer alıyor.
Sergiyle ilgili bilgi veren Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Şanlıurfa'da geçen yıl "Besmele-i Şerif" hat sergisini, bu yıl ise "Adil-i Mutlak" sergisini açtıklarını söyledi.
Albayrak grubunun hat sanatı konusunda çok kıymetli işler yaptığını aktaran Hanönü, "Bu sene 11'inci yılımız. Her yıl farklı bir temayla, daha önce selam ayetlerinden oluşan aynı zamanda Kelime-i Tevhid ayetlerinden oluşan, besmeleden oluşan bu sene de adalet ayetlerinden oluşan sergimizle Şanlıurfa'dayız. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında buradayız. Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle bütün Şanlıurfa halkını, bölge halkını ve aynı zamanda festivale gelen tüm ziyaretçilerimizi bu sergiyle buluşturmak istedik." dedi.
Hanönü, düzenledikleri sergileri Türkiye'de bütün şehirlerde açma gayretinde olduklarını belirterek, "Aynı zamanda da yurt dışında 10 farklı ülkede bu sergimizi sergiledik. Amacımız kültüre, sanata, hat sanatına destek olmak ve bu hat sanatını severleriyle buluşturmak. Çok ciddi bir ilgi görüyoruz. İnşallah sergimiz kısmet olursa bir ay boyunca da burada açık olacak. Tüm sanatseverlerle buluşacak." diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri de sergiyi gezdi.
"Adil-i Mutlak" hat eserleri sergisi, 24 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında Mevlid-i Halil Camisi’nde her gün 07.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Sergiler, festivalle bütünleşti
9 gün sürecek festival boyunca yaklaşık 40 noktada gerçekleştirilecek 100'den fazla etkinlikle, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliği eşsiz deneyime dönüşecek.
Festival kapsamında sanatseverler, kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa'nın kültürel birikimini ve sanatla birleştiren mirasını keşfetme fırsatı buluyor.
Şanlıurfa Müzesi Mozaik Müze Yolu Yan Bahçe'de "Beste Alperat Sergisi" ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin "Gökyüzünden Türkiye Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu'da, "Ozan Oganer Heykel Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda, "Şanlıurfa’da Günlük Yaşam Etnografya Sergisi", Şanlıurfa Mozaik Müzesi'nde "Quasimotho Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Cam Üretimi Canlandırması Alanı'nda "Tat ve Kokular ile Tarihte Yolculuk Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Neolitik Dönem Sonu Terası'nda "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması", "Yaşayan Miras - İpek Kazaz Sergisi", "Türkiye’nin Minyatürleri Sergisi" ve "Görsel Hafızayla Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Roma Dönemi Salonu'nda Hikmet Barutçugil'in "Büyük Rüyalar Görmek Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Demirçağ Salonu Çıkışı'nda "Cengiz Yatağan Resim ve Heykel Sergisi” yer alıyor.
11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde "El Sanatları Sergisi", Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi Reji Kilisesi'nde Fatih Akkuş'un "Kubbelerin Sırrı Sergisi" ziyaretçilerle buluştu.
Bu akşam festival kapsamında Balıklıgöl Medrese'de gerçekleştirilecek "Işıkla Ateş Arasında" mapping gösterisi, şehirde görsel şölen oluşturacak.
Balıklıgöl'ün efsanesinin, dijital zamanın görsel diliyle yeniden yorumlandığı çalışmada ateş, su, dua ve zaman kavramları, ebru desenlerinin akışında yansıtılacak.