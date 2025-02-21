Kültür sanat kanalı TRT 2, yayın hayatının 6. yılını kutluyor
TRT 2, kuruluşunun 6. yılında sadece mevcut yapımlarıyla değil, yeni ve özgün içerikleriyle de izleyicilerle buluşuyor.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat 2019'da yeniden yayın hayatına başlayan TRT 2, 6 yıllık yolculuğunda klasik sanattan çağdaş sanata, edebiyattan sinemaya, tiyatrodan müziğe uzanan programlarını beğeniye sunuyor.
TRT 2, yeni yaşında da sanatın her dalına dokunmaya, izleyicilere kültürel zenginlikler sunmaya ve Türkiye'nin sanat birikimini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
"Medeniyet ve Mimari" izleyicilerin ufkunu açıyor
Sadettin Ökten'in anlatıcılığında mimari açıdan medeniyet okuması yapan "Medeniyet ve Mimari" programının yanı sıra Türkiye'nin benzersiz arkeolojik zenginliklerinin keşfedildiği "Antik Miras" programıyla ören yerlerinde yürütülen kazı çalışmaları ve yöntemleri de TRT 2 ekranlarına gelecek.
Konuk ettiği edebiyatçıların edebi kimliği, kitapları ve yazarlık serüvenlerine odaklanan "Edebiyat Dünyası" TRT 2'nin öne çıkan edebiyat programları arasında yer alırken, "Sinematograf" programıyla da Türkiye'de sinemanın doğuşuna ve gelişimine tarihi perspektiften bakılıyor.
Türk halıları "Düğüm" programında
Avrupalı ressamların eserlerinde yer alan Türk halılarının incelenerek içeriklerinin anlamını, tarihsel önemini ve resim sanatını "Düğüm" programı izleyiciyle buluşturuyor.
"Kim Korkar Geleneksel Sanattan" programı, Türk ve İslam sanatlarının köklü mirasını keşfetmeye ve bu sanatların bugünle kurduğu bağı anlamlandırmaya odaklanıyor.
"Felsefenin Serüveni" programı, felsefi düşüncenin özünde ne anlama geldiğini, tarihi süreçte geçirdiği kırılmaları ve bu kırılmaların neden, niçin ve nasıl yaşandığını kritik ediyor.
İşitme engelli sunucuyla ve altyazı desteğiyle hazırlanan "İşaretler" programı ise Türkiye'nin zengin sanat mirasını ve kültürel zenginliklerini tanıtarak, sanata ve kültüre erişimde farkındalık oluşturmayı ve engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.
TRT 2'nin kültür ve sanatın merkezindeki bu yolculuğunun gelecekte de zengin içeriklerle devam etmesi planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.