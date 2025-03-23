"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde dizi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Kuruluş Osman" ve "Vefa Sultan" dizilerinin yapımcı ve oyuncuları, sevenleriyle buluştu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 23. gününde sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kuruluş Osman" dizisi imza günü ve söyleşi etkinliği, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile "Bala Hatun" karakterini canlandıran Özge Törer, "Boran Alp" karakterini canlandıran Yiğit Uçan, "Cerkutay Alp" karakterini canlandıran Çağrı Şensoy ve "Alaeddin Bey" karakterini canlandıran Faruk Aran'ın katılımıyla gerçekleşti.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ise "Vefa Sultan" dizisi oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer, düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.