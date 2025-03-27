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Kültür

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar sporla buluşuyor

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında çocuklar, sportif faaliyetlerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Fatih Gökbulut  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar sporla buluşuyor Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı, ramazanın son günlerinde de çocukları ağırlıyor.

Çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan alanda ok atma ve halat çekme gibi çeşitli yarışmalar yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kurulan alanda ise bocce oynayarak vakit geçiren çocuklar için vantrolog gösterisi, masal anlatımı, cep sineması, "Z Takımı" müzikali ve Çankaya Özel Eğitim Merkezince semazen gösterisi de düzenlendi.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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