"Kudüs, Taşlar ve Kuşlar" sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı
İnsanlığın ortak değeri Kudüs'ün özgürleşmesi temasını merkeze alan, Hacer Öztürk'ün hazırladığı "Kudüs, Taşlar ve Kuşlar" sergisi, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde böyle bir serginin açılmasının önemine değindi.
Sergiyle, Türk toplumunun değerleriyle dünyaya mesaj vermeye devam ettiklerini söyleyen Yıldız, "Acıların bir daha yaşanmaması için zaten bu tarz çalışmaları hepimizin yapması lazım. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde vicdani sesler buradaki gibi hayata geçmiş durumda. Hepimiz takip ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu vicdanlı sesler, bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz katliamları, hiçbirimizin yüreğinin kaldıramadığı bebek ölümlerini durdurmak için ilk adım olacaktır. Sergimiz bu amaca da matuf oldu. Bu yönüyle de ayrı bir değer kazandı." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal da sergiyi hazırlayan kız kardeşi sanatçı Hacer Öztürk'ü tebrik ederek, dünyaya insan hakları ve savaş hukuku konusunda ders vermeye çalışan Avrupalı devletlerin Türklerden ve Müslümanlardan daha öğrenecekleri çok şey olduğunu ifade etti.
"Bir Müslümana acziyeti hiçbir şekilde yakıştırmıyorum"
Sanatçı Hacer Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk dili ve edebiyat öğretmenliği yaptığını, sergi projesinin de 4 yıl önce başladığını belirtti.
Kovid-19 salgını döneminde yine İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı saldırılara karşı dua etmenin yanı sıra bir şeyler yapmak niyetiyle yola çıktığını anlatan Öztürk, yaptığı resimlerin ilk olarak kermeslerde satıldığını kaydetti.
İlk olarak sulu boya ile Kudüs'ü resmettiğini dile getiren Öztürk, "Daha sonra resimler birikmeye başladı. Daha gönülden, daha özgün çalışmalar yaptım ve bütün boş zamanlarım da sürekli Kudüs üzerine resim yapmakla geçti. Sonunda böyle bir mekanda sergi açmak nasip oldu. Buradan elde edilen gelirin tamamı inşallah Gazze'ye gönderilecek ve Kudüs'ün özgürlüğü için bir vesile olacak." dedi.
Öztürk, bugüne kadar hiç Kudüs'e gitmediğini ama en yakın zamanda özgür bir Kudüs'ü ziyaret etmek istediğini söyleyerek, "Bir Müslümana acziyeti hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Her insanın yapacağı şeyler mutlaka vardır. Yeter ki bunu dert edinsin, uğraşsın, bu sergi de bunu gösteriyor. Çok küçük bir eserle başladı sergi ve bugün buraya kadar geldi. Gayret bizim elimizden gelen, sonuç, zafer Allah'a aittir." değerlendirmesini yaptı.
Yağlı boya, sulu boya ve temsili olarak taşlar üzerine Kudüs resimlerinin yer aldığı 45 çalışmadan oluşan sergi 19 Kasım'a kadar görülebilecek.