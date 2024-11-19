Dolar
34.48
Euro
36.57
Altın
2,632.10
ETH/USDT
3,115.90
BTC/USDT
92,945.00
BIST 100
9,232.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Köln'de "Yollar ve Yönler" isimli karma sanat sergisi açıldı

Almanya'nın Köln kentinde ebru sanatı eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı "Yollar ve Yönler" isimli karma sanat sergisi açıldı.

Mesut Zeyrek  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Köln'de "Yollar ve Yönler" isimli karma sanat sergisi açıldı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde açılışı yapılan sergide, 46 sanatçının hazırladığı 120 eser yer alıyor.

Enstitünün Köln'deki kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen sergide, kurslara katılanların kaligrafi, hüsnühat, ciltleme ve çini sanatlarından eserleri sergileniyor.

Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hilal Uzer, serginin başarısında büyük payı olan ebru sanatçısı Kerim Peter, kaligrafi sanatçısı Muhammet Tanrıkulu, hattat Murad Kahraman ve kurs eğitmeni Meryem Aktaş'a teşekkür plaketi takdim etti.

Uzer, eğitmenlerin özverili çalışmaları sayesinde kursiyerlerin sanat alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Sergide emeği geçen tüm kursiyerlere de katılım belgesi verildi.

Sergi, 14 Aralık'a kadar açık kalacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde bazı liderlerle bir araya geldi
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame
Van'da sağanak etkili oldu
Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Benzer haberler

Köln'de "Yollar ve Yönler" isimli karma sanat sergisi açıldı

Köln'de "Yollar ve Yönler" isimli karma sanat sergisi açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet