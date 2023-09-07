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Kültür

Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan tarihi parçalar ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje ele geçirildi.

Kadir Yıldız  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Kocaeli'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu sanılan tarihi parçalar ele geçirildi Kaynak: Kocaeli Valiliği

Kocaeli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında durdurulan bir şüphelinin üst araması yapıldı.

Şüphelinin üzerinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu sanılan 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje bulundu.

Tarihi parçalara el konulurken şüpheli gözaltına alındı.

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