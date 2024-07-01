Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi
Kocaeli'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve sütunları ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mezar başı heykeli ve 6 mezar taşı sütunu ele geçirildi.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.