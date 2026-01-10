Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 8'inci kez düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta oluşturulan stantlarda yüzlerini boyadı.

Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve omuzlarına beyaz ve siyah çarşaflar aldı.

Ardından AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla Koleda Ateşi yakıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı


Çölgeçen, yaptığı konuşmada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu söyledi.

Etkinliğin soğuk kış gecelerinde yapıldığını ifade eden Çölgeçen, etkinliğe katılımın her geçen gün arttığını söyledi.

Çölgeçen, "Büyükmandıra'nın binlerce yıllık kültürel zenginliği yaşatan Koleda geleneğini, yeniden canlandırıyoruz. Bu geleneği kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Etkinliğimizde yüzlerini boyayan, maskeler takan gençlerimizle birlikte beldemizde sokakları bugün coşku ve eğlence ile dolacaktır. Kabak tatlılarımızı evlerimizde hazırlayarak komşularımızla paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.


Etkinliğe katılan vatandaşlardan Çisem Sünter ise etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çok eğlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 4 bin 444 projeyle 1,5 milyon gençle etkileşime girdik
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanlar Sugiono ile Sjamsoeddin'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı

Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" makyaj etkinliği ile başladı

Kimya mühendisi genç sporcu kick boks müsabakalarına köyünde hazırlanıyor

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Trakya'dan 2025'te 2 milyar 254 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan 2025'te 2 milyar 254 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 10 Ocak'ta kutlanacak

Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda" 10 Ocak'ta kutlanacak
Trakya'dan geçen ay 284 milyon 313 bin dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan geçen ay 284 milyon 313 bin dolarlık ihracat yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet