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Kültür

Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı "Eflatun" filmi 22 Mart'ta vizyona girecek

Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı "Eflatun" filmi, 22 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı "Eflatun" filmi 22 Mart'ta vizyona girecek

İstanbul

Yönetmenliğini Cüneyt Karakuş'un üstlendiği film, görme engelli bir kadın ile sesine aşık olduğu adamın hikayesini konu alıyor.

Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Semiha Bezek'in de rol aldığı filmin afişi de sosyal medyada yayınlandı.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine sarı bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur."

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