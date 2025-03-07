Karlı ovalardan geçen Doğu Ekspresi yolcularına masalsı yolculuk sunuyor
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, karlı ovalardan geçerek yerli ve yabancı turistlere masalsı yolculuk sunuyor.
Erzurum
Sezonun ilk seferine 23 Aralık 2024'te başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
Ankara'dan seferine başlayan tren, beyaz örtüyle kaplı ovalar ve vadilerden ilerleyerek yolcularına eşsiz manzaralar arasında keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.
Tren, Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Celal Bey ve Karasu Demir köprülerini geride bırakarak kent merkezindeki gara ulaşıyor.
Burada yaklaşık 3 saat mola veren trenden inen misafirler, yaptıkları gezintiyle şehrin kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfediyor.
Molanın ardından seferine devam eden tren, Pasinler'deki Hasankale İstasyonu ile Köprüköy ilçesindeki tarihi Çobandere Köprüsü'nün yanından geçerek son durağı Kars'a ulaşıyor.
Erzurum Valiliği, trenin karla kaplı arazilerde ilerlemesi ve tarihi köprülerden geçişini gösteren dron görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.