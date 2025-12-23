Dolar
42.81
Euro
50.74
Altın
4,486.62
ETH/USDT
2,972.00
BTC/USDT
87,809.00
BIST 100
11,316.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Kültür

Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025'in ilk 10 keşfi arasında gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yürütülen Taş Tepeler Projesi'nin parçası olan Karahantepe'nin, Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025'in ilk 10 keşfi arasında gösterildi

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası ölçekte elde ettiği başarıya ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karahantepe'nin dünya sahnesinde olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"26 Kasım'da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesi'nin önemli bir parçası olan Karahantepe, dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler'i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek."

Anadolu'nun 12 bin yıllık hikayesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya, kültürel mirası koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, bu süreçte emeği geçen herkese, Şanlıurfa Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı
Yeni asgari ücrette sona doğru
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti
Yumurtalık Lagünü'nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor

Benzer haberler

Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025'in ilk 10 keşfi arasında gösterildi

Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025'in ilk 10 keşfi arasında gösterildi

Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet