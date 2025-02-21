İzmir Devlet Opera ve Balesinin yeni eseri "Dansın Ritmi" dünya prömiyerine hazır
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), insanın varoluş yolculuğunu anlatan "Nefes, Koz ve Bolero" üçlemesinden oluşan "Dansın Ritmi" balesinin dünya prömiyeri için yaklaşık 2,5 ay süren hazırlıklarını tamamladı.
İzmir
Üç bölümden oluşan ve her biri kendi anlatım dünyasına sahip "Dansın Ritmi" balesi, müzik ile dansın iç içe geçtiği kurgusuyla izleyicilere etkileyici bir deneyim sunacak.
Provaları tamamlanan eserin, 22 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi (BKSM) Necdet Aydın Sahnesi'nde dünya prömiyeri yapılacak.
Balenin ilk bölümü "Nefes", yaşamın temel kaynağı olan nefesi sahneye taşıyor. Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi ve Frideric Handel'in müzikleri eşliğinde varoluşun başlangıcına doğru bir yolculuk sunuyor.
"Koz" bölümünde ise öncü dansçılar bireylerin sıkıntısını anlatıyor. Üçlemenin son bölümü "Bolero", Maurice Ravel'in ikonik bestesi, tutku ve coşkulu yorumla sahneye taşınıyor.
Emrecan Tanış'ın koreografisini üstlendiği eserde hareketin katı bir düzen içinde aktığı bir dünyada, seçilmiş bir kişinin kalabalığın içinden sıyrılarak yükselmesi ve bu kişinin gerçekten özel biri mi yoksa döngünün bir parçası mı olduğu sorgulanıyor.
"Sanatseverlerle bulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz"
İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Tolga İyiuyarlar, AA muhabirine, üç farklı eseri bir araya getiren "Dansın Ritmi" balesinin dünya prömiyerine imza atmaktan gurur duyduklarını söyledi.
Üç eserin anlatımı ve dans yorumlarının farklı olduğunu ancak bir bütünün parçalarını bir araya getirmeye çalıştıklarını dile getiren İyiuyarlar, şöyle konuştu:
"22 Şubat'ta dünya prömiyeri ile sanatseverlerimizle buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Üç eserin anlatımı dans yorumları farklı olsa da hepsi bir bütünün parçaları. Eserlerin icrası son derece yüksek tempolu olduğundan ilk başta çalışmalarımız son derece güç oldu. Çok enerjik eserler ama kısa sürede tempoya ayak uydurduk. Müzikle dansçılarımızın bir bütün olduğu atmosferi yakaladık."
Koz eserinin koreografı Alper Marangoz ise pandemi döneminde eseri oluşturduklarını ifade ederek, "İlk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun sahnelediği Yeni Hayat eserinde yer aldı. Bu eserde öncü iki dansçı sisteme aykırı, topluma öncülük yapan insanları, topluluk ise baskı altında kalan, söz söylemek isteyenleri temsil ediyor. Benim içimdeki hikayesi, farklı fikirleri baskılamadan bir arada yaşayabilmek üzerine kurulu." diye konuştu.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Balerini Aslı Çilek de eserin uzun ve yoğun bir prova süreciyle hazırlandığını söyledi.
Çilek, eseri sahneye üç farklı dans figürleriyle taşıdıklarını belirterek, "Nefes bölümünde yaşamın ilk ritmini ve nefesin varoluşumuzdaki yerini anlatıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 aydır kondisyon gerektiren yoğun bir çalışma süreci içerisindeyiz. Johann Sebastian Bach'ın geniş müzikleriyle nefesin bazen derin, bazen ritmik ve tempolu halini izleyicilerle buluşturacağız." dedi.
İzleyicilere farklı dans teknikleriyle zenginleştirilmiş bir deneyim sunacak Dansın Ritmi balesi, 22, 25, 27 Şubat ile 1, 25, 27, 29 Mart'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.