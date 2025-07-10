İsveçli şarkıcı Jose Gonzalez 25 Eylül'de İstanbul'da konser verecek
İsveçli şarkıcı Jose Gonzalez, Garanti BBVA'nın hazırladığı "Genç Konserleri" kapsamında 25 Eylül'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul
Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, minimalist folk müziğin temsilcilerinden olan sanatçı, gitar kullanımındaki kendine özgü fingerpicking tekniği ve duygulu sesiyle sahnede unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.
Royal Albert Hall gibi salonlarda gerçekleştirdiği performanslarla dinleyicilerin beğenisini kazanan Gonzalez, Local Valley albümünde yer alan İspanyolca, İsveççe ve İngilizce şarkılarla çok dilli bir müzikal yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.
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"Crosses", "Heartbeats", "Stay Alive", "Teardrop", "Line of Fire" ve "Down the Line" gibi parçalarla da tanınan Jose Gonzalez konserinin biletleri ve detaylı bilgi için "www.passo.com.tr" internet adresi ziyaret edilebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.