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Kültür

İstanbul'un kültürel mirası "Rami İstanbul Okulu" sayesinde meraklılarıyla buluşacak

İstanbul'un tarihine, sanatına ve kültürüne odaklanan "Rami İstanbul Okulu", Rami Kütüphanesi'nde başlayacak.

Ümit Aksoy  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İstanbul'un kültürel mirası "Rami İstanbul Okulu" sayesinde meraklılarıyla buluşacak

İstanbul

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca devam edecek etkinlik kapsamında minyatür sanatından ebruya, edebiyattan fotoğrafa kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul'un tarihi, sanatı ve edebiyatının, uzman konuklar ve akademisyenler eşliğinde derinlemesine ele alınacağı etkinlik serisinin ilk programı "İstanbul'un Renkleri: Minyatürde Mekan Tasarımları" başlığıyla bugün gerçekleştirilecek.

İstanbul'un zengin kültürel mirasını ve sanatın şehirle kurduğu bağı vurgulamak için düzenlenen ve katılımın ücretsiz olacağı "Rami İstanbul Okulu" etkinlik serisinde, 15 Mart'ta "İstanbul'un Tarihi Mekanları: Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler", 16 Mart'ta "İstanbul Masalları: Düşünce Çemberi", 17 Mart'ta "Şehrin Gizli Köşeleri: Fotoğraflar / Ara Güler'in İstanbul'u", 19 Mart'ta "İstanbul'un Renkleri: Ebru Sanatında İstanbul Çiçekleri", 21 Mart'ta "İstanbul Okumaları: İstanbul'da Ramazan/ François Georgeon", 22 Mart'ta "İstanbul Okumaları: İstanbul, Hatıralar ve Şehir / Orhan Pamuk", 25 Mart'ta "İstanbul Okumaları: Mustafa Kutlu'nun İstanbul'u - Topkapı'dan Topkapı'ya" ve "İstanbul'un Renkleri: Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri", 26 Mart'ta "İstanbul Kütüphaneleri: Özel Koleksiyonları İzinde - Bir Semt, Bir Kütüphane, Bir Hikaye" ile 28 Mart'ta "İstanbul Kokuları: İstanbul Saraylarında Bahar Kokusu" programı sanat ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

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