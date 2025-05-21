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Kültür

"İstanbul'u Sevmek" sergisi 28 Mayıs'ta fotoğraf meraklılarıyla buluşacak

Ahmet Esad Şani  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
"İstanbul'u Sevmek" sergisi 28 Mayıs'ta fotoğraf meraklılarıyla buluşacak

İstanbul

Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde 28 Mayıs’ta açılacak sergide, sanatçının İstanbul'un bugünkü halini sıra dışı açılardan kadrajına yansıttığı eserler yer alacak.

Yıldırım, 15 senedir üzerinde çalıştığı projesinde, farklı mevsim ve ışık koşullarında çektiği fotoğraflarla şehrin ikonik özelliği olan tarihi yapılarına odaklanıyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Ozan Bilgiseren'in üstlendiği sergi, 28 Haziran’a kadar görülebilecek.

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