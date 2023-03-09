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Kültür

İstanbul'daki Stanley Kubrick sergisi 2 Nisan'a kadar uzatıldı

Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in çalışmalarına kronolojik bir bakış sunan "Stanley Kubrick" sergisi , 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
İstanbul'daki Stanley Kubrick sergisi 2 Nisan'a kadar uzatıldı

İstanbul

İstanbul Sinema Müzesi'nde devam eden sergiye ilişkin yapılan açıklamada, 1 Ekim 2022'de açılan ve bu ay bitmesi planlanan serginin, yoğun talep üzerine uzatıldığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile NuLook Film Yapımcılık'ın da katkı sağladığı sergide, Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından, tartışmalara konu olan son filmi Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmi kronolojik bir sunumla izleyiciye sunuluyor.

Müzenin sergiye özel tasarlanmış 3. ve 4. katlarındaki özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlar, New York'lu yönetmenin mekan ve sinema bağlamında yaratıcılığını gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Ziyaretçilerin Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayan sergide, yayınlanmamış birçok belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümler de yer alıyor.

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