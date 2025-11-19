Dolar
42.35
Euro
49.04
Altın
4,111.62
ETH/USDT
3,096.30
BTC/USDT
91,454.00
BIST 100
10,881.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İstanbul'da "4. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilmi mirasını yaşatmak ve İslam bilim tarihine yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen "Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu"nun dördüncüsü, 20-21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Fatma Nur Duman Arı  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
İstanbul'da "4. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek

İstanbul

Daha önce 2019, 2021 ve 2023 yıllarında düzenlenen sempozyumların ardından bu yılki program, "İslam Coğrafya ve Denizcilik Tarihi" temasıyla yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi'nde 20-21 Kasım'da düzenlenecek sempozyumda, İslam dünyasında birbirini besleyen iki temel alan olan coğrafya ile denizciliğin tarihsel süreci ele alınacak.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bu mirası ayrıntılarıyla ortaya koyan çalışmalarının, sempozyumun temel ilham kaynaklarından biri olması hedefleniyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, İslam bilim tarihine dair güncel araştırmaların paylaşılması, yeni akademik işbirliklerinin kurulması ve genç araştırmacıların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 2026 genel atamasında personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak
Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında "koruyucu aile" işbirliği
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemideki mürettebatın ismi anıtta yaşatılacak
Ekimde yağışlar geçen yıla göre arttı
Türkiye'de 10 ayda 6 bin 599 afet ve acil duruma müdahale edildi

Benzer haberler

İstanbul'da "4. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek

İstanbul'da "4. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet