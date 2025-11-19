İstanbul'da "4. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek
Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilmi mirasını yaşatmak ve İslam bilim tarihine yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen "Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu"nun dördüncüsü, 20-21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.
İstanbul
Daha önce 2019, 2021 ve 2023 yıllarında düzenlenen sempozyumların ardından bu yılki program, "İslam Coğrafya ve Denizcilik Tarihi" temasıyla yapılacak.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi'nde 20-21 Kasım'da düzenlenecek sempozyumda, İslam dünyasında birbirini besleyen iki temel alan olan coğrafya ile denizciliğin tarihsel süreci ele alınacak.
Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bu mirası ayrıntılarıyla ortaya koyan çalışmalarının, sempozyumun temel ilham kaynaklarından biri olması hedefleniyor.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, İslam bilim tarihine dair güncel araştırmaların paylaşılması, yeni akademik işbirliklerinin kurulması ve genç araştırmacıların teşvik edilmesi amaçlanıyor.