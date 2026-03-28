Kültür

İstanbul Modern Sinema'da "Sessiz Film Günleri" başlıyor

İstanbul Modern Sinema, 2-5 Nisan'da "Sessiz Film Günleri" programıyla erken sinemanın farklı estetik ve tematik örneklerini izleyiciyle buluşturacak.

Özlem Limon  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Eye Filmmuseum işbirliği ve Elif Rongen Kaynakçı'nın eş küratörlüğünde hazırlanan programda, canlı müzik eşliğinde gösterimler ve özel sunumlar yer alacak.

Erken sinema dönemine uzanan 13 filmden oluşan seçki emek ve üretim temalarından doğayı soyutlayan avangart çalışmalara, moda dünyasını konu alan yapımlardan sualtı sahneleriyle öne çıkan filmlere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Programda öne çıkan yapımlar arasında Robert Wiene'nin "Raskolnikov", Mario Peixoto'nun "Limite", Mikhail Kaufman'ın "Baharda" ve Muhsin Ertuğrul'un "Tamilla" filmi bulunuyor.

Ayrıca program kapsamında 7 sessiz film, İtalyan piyanist Andrea Goretti'nin yanı sıra Ekin Fil, Kornelia Binicewicz, Komos grubu, Gonca Varol ile Orhan Deniz ve Onur Başkurt'un canlı müzik performansları eşliğinde gösterilecek.

Programda İran Yeni Dalgası'nın önemli örneklerinden Dariush Mehrjui imzalı "Postacı" filminin Türkiye prömiyeri de gerçekleştirilecek.

İlim Yayma Vakfı 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı toplantı için yarın Pakistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i resmi törenle karşıladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Haberleşmede 5G’ye geçiyoruz, 1 Nisan itibarıyla ilk sinyal verilecek
MİT Başkanı Kalın: İsrail'in müzakere girişiminlerini sabote etmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz

Benzer haberler

İstanbul Modern Sinema'da "Sessiz Film Günleri" başlıyor

İstanbul Modern Sinema'da "Sessiz Film Günleri" başlıyor

