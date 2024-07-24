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Kültür

İstanbul Festivali uluslararası müzik dünyasından 3 sanatçıyı ağırlayacak

İstanbul Festivali, 3. yılında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
İstanbul Festivali uluslararası müzik dünyasından 3 sanatçıyı ağırlayacak

İstanbul

Festivalden yapılan açıklamaya göre, 2-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalde sahneye çıkacak isimler netleşti.

Geçen yıl 800 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan festivalde, müzikseverler 17 gün boyunca yerli ve yabancı 30'u aşkın sanatçıyla buluşacak.

Hande Yener ile aynı sahneyi paylaşacak Lost Frequencies 4 Ağustos'ta, "The Greatest DJ Of All Times" ödülünü kazanan Tiësto ise 8 Ağustos'ta festivale konuk olacak.

İstanbul festivali "müziğin dahi çocuğu" olarak bilinen Jason Derulo'nun performansına da ev sahipliği yapacak. Derulo, "Whatcha Say", "Swalla", "Wiggle" ve "Slow Low" gibi parçalarını 12 Ağustos akşamı dans koreografileriyle birlikte sergileyecek.

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