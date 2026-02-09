Dolar
İslam alimi Muhammed Emin Saraç, 15 Şubat'ta İstanbul'da anılacak

Hadis, tefsir ve fıkıh alimi merhum Muhammed Emin Saraç, "İlim ve İrfanla Geçen Bir Ömür: M. Emin Saraç Hocamızı Anma Programı"nda yad edilecek.

Ömer Mirza Şeker  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İslam alimi Muhammed Emin Saraç, 15 Şubat'ta İstanbul'da anılacak

İstanbul

Etkinlik, 15 Şubat'ta Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ferruh Erel'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Halil İbrahim Kutluay, Doç. Dr. Ahmet Efe, Prof. Dr. Yekta Saraç, akademisyen Hamdi Arslan ve Fatih Saraç dinleyicilere hitap edecek.

Ezher Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneğince (EZDER) hazırlanan programda, konuşmaların ardından Reisü’l Kurra Mustafa Demirkan tarafından dua edilecek.

