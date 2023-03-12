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Kültür

İskoç yönetmen Lynne Ramsay, Qumra Sinema Günleri'ndeki ustalık sınıfında konuştu

Cannes Film Festivali ve BAFTA ödüllü yapımcı ve yönetmen Lynne Ramsay,"Oyuncuları yönlendirmek söz konusu olduğunda çekinmem ve onları projeye mümkün olduğunca erken dahil ederek birlikte keşfetmeye çalışırım." dedi.

Salih Şeref, Fatih Türkyılmaz  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
İskoç yönetmen Lynne Ramsay, Qumra Sinema Günleri'ndeki ustalık sınıfında konuştu

İstanbul

Cannes Film Festivali ve BAFTA ödüllü yapımcı ve yönetmen Lynne Ramsay, "2023 Qumra Sinema Günleri" kapsamında düzenlenen ustalık sınıfında, "Oyuncuları yönlendirmek söz konusu olduğunda çekinmem ve onları projeye mümkün olduğunca erken dahil ederek birlikte keşfetmeye çalışırım." dedi.

Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda New York Film Festivali eski direktörü Richard Pena moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda amatör film yapımcısı ve yönetmen katıldı.

Lynne Ramsay, sette oyuncu ve ekiple güven inşa etmenin önemine değinerek, "Oyuncuları yönlendirmek söz konusu olduğunda çekinmem ve onları projeye mümkün olduğunca erken dahil ederek birlikte keşfetmeye çalışırım. Daha sonra ne kadar ileri gidebileceklerini görürüm. Karşılıklı güven ve ilişki kurmak için tüm anlaşmazlıklar ilk etapta ortaya konmalı ve bir yönetmen olarak heyecanınızı film setine getirmelisiniz." diye konuştu.

Sinemaya yaklaşımından da bahseden Ramsay, "Dünyayı anlamak için dürüst ve açık olmalısınız. Farklı geçmişlerden ve farklı duygulara sahip insanlarla tanışarak bakış açılarını anlamayı önemsiyorum, bu süreç kendi içimde de bazı duyguları ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Ramsay, her zaman öğrenci gibi hissettiğine dikkati çekerek, film yapım sürecinde edindiği tecrübeden daima bir şeyler öğrendiğini söyledi.

Usta yönetmenin filmlerinden kesitlerin izlenerek yorumlandığı ekinlik, dinleyicilerin sorularının ardından sona erdi.

Ayrıca, "Qumra Sinema Günleri" kapsamında, Amil Shivji'nin "Tug of War" ile Maha Haj'ın "Mediterranean Fever" filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi.

Lynne Ramsay hakkında

İskoçya'nın Glasgow kentinde doğan Ramsay, üniversitede fotoğrafçılığın yanında kısa filmler de yapmaya başladı ve mezuniyet kısa filmi "Küçük Ölümler" ile sinema sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Film, 1996'da Cannes Film Festivali'nde En İyi Kısa Film Jüri Ödülü'nü kazandı.

İlk uzun metrajlı filmi "Ratcatcher" (1999) ile En Umut Verici Yeni Oyuncu dalında BAFTA ödülü kazanan Ramsay, "Asla Gerçekten Burada Olmadın" filmiyle 2017'de Cannes Film Festivali'nde bir Altın Palmiye, En iyi Senaryo Ödülü ve Phoenix En iyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü.

Lynne Ramsay, kariyeri boyunca zor ve alışılmamış konuları filmlerinin teması olarak seçerek, yapımlarıyla duygusal ve etkili hikayeler anlatmaya devam ediyor.

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