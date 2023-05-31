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Kültür

Isabel Munoz'un "Göbeklitepe" fotoğrafları Pera Müzesi'nde beğeniye sunulacak

Farklı coğrafyalardan insanlar ve kültürlere dair portreleriyle tanınan İspanyol fotoğrafçı Isabel Munoz "Göbeklitepe" sergisiyle Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Isabel Munoz'un "Göbeklitepe" fotoğrafları Pera Müzesi'nde beğeniye sunulacak

İstanbul

Pera Müzesi'nin davetiyle Göbeklitepe ve çevresini fotoğraflayan Munoz, bölgedeki arkeolojik alanlara dair çektiği fotoğrafları sergileyecek.

Fotoğrafçılık alanında pek çok uluslararası projeye imza atan, Mougins Fotoğraf Merkezi Direktörü François Cheval'in küratörlüğünü üstlendiği "Isabel Munoz: Yeni Bir Hikaye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar" sergisi, 15 Haziran-17 Eylül arasında ziyaret edilebilecek.

Pera Müzesi serginin ziyaret açıldığı gün, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen uluslararası arkeoloji seminerine de ev sahipliği yapacak.

Çalışmaları İspanya Ulusal Fotoğrafçılık Ödülü ve Hasselblad Vakfı Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülü gibi pek çok ödüle layık görülen, Venedik Bienali ve New York Uluslararası Fotoğraf Merkezi gibi önemli kurumların sergilerinde yer alan Isabel Munoz, ilk kez 1992'de İstanbul'da açılan sergisiyle Türkiye'de sanatseverlerle buluşmuştu.

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