Introtema, Türkiye'yi dünyanın telif pazarlarına yön veren bir ülke konumuna getirmeyi amaçlıyor
Türk edebiyatının dünyada tanınması adına beş yıl önce yola çıkan Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı, yeni dönemde Introtema olarak faaliyetlerini sürdürecek.
İstanbul
Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı kurucusu Dr. Muhammed Ağırakça, 5 yıl önce "Türk edebiyatını dünyaya nasıl tanıtabiliriz?" sorusuyla yola çıktıklarını söyledi.
Ağırakça, gün geçtikçe ekiplerinin büyüdüğünü belirterek "Biz her telif sattığımızda, Türk edebiyatından bir eseri başka yayıncıya verdiğimizde bizim ekibin gözleri parladı ve yeni bir şeyler yapmanın heyecanını duyduk. Tercüman arkadaşlar bulduk, onlarla bir ekip olduk. Birlikte yola çıktık, bu mutluluğu yaşadık. Aslında biz iş yapmaktan öte dostluklar kurduk." dedi.
"Dünyanın telif pazarlarına yön veren bir ülke olmak istiyoruz"
Introtema olarak önlerine büyük hedefler koyduklarını işaret eden Ağırakça şunları kaydetti:
"Bugüne kadar biz Türk edebiyatını 29 farklı ülkeye sunduk. Ama dünya çok büyük, yapacak çok işimiz var. Ekibimiz yetmiyordu ve daha büyük işleri nasıl yapabiliriz diye hayal ettik. Tek başına bir şeyler olmadığını biliyoruz. Ortaklıklar yaparak yayıncılarımızla beraber omuz omuza yürüyerek çok büyük mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz. Biz Introtema olarak aslında bir başlangıcız. Bir introyuz, girişiz. Çok kısa sürede sizlere güzel haberler aktarmak istiyoruz. Yeni dönemde sadece Türk edebiyatını dünyaya tanıtan bir ajans olmak istemiyoruz. Yeni dönemimizde edebiyatımızı dünyaya tanıtırken yaşadığımız gururu, bir Türkiye markası ajansı olarak dünya kültür tarihine bir anlamda sunmak istiyoruz. Tüketici değil bir anlamda üretici yapıda olmak istiyoruz. Sadece pazar olarak görülen bir ülke değil, dünyanın telif pazarlarına yön veren bir ülke olmak istiyoruz."
Toplantıya konuk olan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu ise Akdem Telif Hakları Ajansının bugüne kadar Türk edebiyatının dışa açılımı konusunda kıymetli katkılar sunduğunu işaret ederek "Daha profesyonel ve kurumsal bir yapılanma içinde çok daha büyük başarılara imza atacaklarından eminim. Sektörümüz açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Introtema hakkında
Türk edebiyatından Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu, Peyami Safa, Tarık Buğra ve Cengiz Dağcı gibi birçok ismin eserlerinin dünya genelinde farklı dillerde yayımlanmasını sağlayan Akdem, yeni dönemde Introtema markası ile faaliyet gösterecek.
Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı, 2018 şubat ayında kuruldu ve beş yıllık sürede zarfında 2 bin 424 kitabın telif satışını gerçekleştirerek farklı dillerde yayımlanması sağladı.
Oluşturduğu geniş tercüman ağı ile iş birliği içerisinde 914 kitabın tercümesini tamamlayan Akdem, 47 ülkede 30 dile yapılan telif satışlarının yüzde 84'ünü Türkiye'den gerçekleştirdi.
Türkiye'den 46 yayınevini dünya genelinde, dünya genelinden ise 91 yayınevini Türkiye'de ve dünyanın belli coğrafyalarında temsil eden ajans, bu süre zarfında 50'yi aşkın uluslararası etkinliğe katıldı. Ajans, farklı uluslararası etkinliklerin koordinasyonunda yer alarak dünya genelinde 5 bini aşkın yayıncı ile iletişim kurdu.
Akdem bu yıl ise uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmek ve daha nitelikli bir hizmet sunmak adına bir gelişim ve dönüşüm sürecine başladı. Telif hakları ve tercüme alanında küresel anlamda bir aktör olmak adına başlatılan bu çalışmalara 23 kişilik bir ekip ile İstanbul Ataşehir'de Introtema Telif Hakları ve Tercüme Ajansı markasıyla devam edilecek.
Bu yıl 30'u aşkın uluslararası etkinliğe katılmayı hedefleyen ajans, Türk yayıncılığını yurt dışında daha iyi temsil etmenin yanı sıra farklı ülkelerden yazarları ve yayınevlerini de dünyaya tanıtmayı ve bunu bir Türkiye markası olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.