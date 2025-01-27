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Kültür

İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın İstanbul konserinin ilk biletleri tükendi

Dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams'ın Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konserin satışa çıkan ilk biletleri tükendi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın İstanbul konserinin ilk biletleri tükendi

İstanbul

Yoğun ilgi gösterilen konser, 7 Ekim'de DBL Entertainment organizasyonuyla Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams'ın İstanbul konserinin ilk dönem avantajlı biletleri 20 Ocak'ta satışa sunulmuştu.

Akademi Organizasyon'un katkı sunduğu konserin ikinci dönem biletleri ise yeniden Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'ten satışa sunulacak.

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