İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın İstanbul konserinin ilk biletleri tükendi
Dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams'ın Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konserin satışa çıkan ilk biletleri tükendi.
İstanbul
Yoğun ilgi gösterilen konser, 7 Ekim'de DBL Entertainment organizasyonuyla Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.
"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams'ın İstanbul konserinin ilk dönem avantajlı biletleri 20 Ocak'ta satışa sunulmuştu.
Akademi Organizasyon'un katkı sunduğu konserin ikinci dönem biletleri ise yeniden Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'ten satışa sunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.