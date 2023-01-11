İDSO 13 Ocak'ta AKM'de konser verecek
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nin yeni yıldaki ikinci konseri, 13 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
İstanbul
İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, müzikseverler konserde, Richard Wagner ve Richard Strauss'un eserlerinin yanı sıra Fin senfonik müziğinin kurucusu Jean Sibelius'un keman konçertosunu, Güney Koreli başarılı kemancı Soyoung Yoon'dan dinleyecek.
Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde İDSO, Richard Wagner'in "Nürnbergli Usta Şarkıcılar" uvertürünü ve Richard Strauss'un "Güllü Şövalye" süitini seslendirecek.