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Kültür

İDSO yılın ilk ayını 4 konserle karşılıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), ocak ayında 4 konserle müzikseverlerle buluşacak.

Salih Şeref   | 05.01.2023
İDSO yılın ilk ayını 4 konserle karşılıyor

İstanbul

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre yarın, şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, Ahmet Adnan Saygun, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu'nun kıymetli bestelerinden oluşan bir repertuvara hayat verecek.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde, İsviçre'nin ünlü Suisse Romande Orkestrası'nın birinci viyolası Elçim Özdemir orkestraya eşlik edecek.

Konserde Hasan Uçarsu'nun Portreler eseri de yeni bölümüyle ilk kez yorumlanacak.

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, disiplinli müzikalitesi ile büyük beğeni toplayan kemancılarından Soyoung Yoon ile 13 Ocak'ta aynı sahneyi paylaşacak.

Orkestra, 1773 yapımı J. B. Guadagnini imzalı kemanıyla sahne alacak Yoon'a, Jean Sibelius'un romantik başyapıtlarından keman konçertosunda eşlik edecek. Konserde ayrıca Richard Wagner'in "Nürnbergli Usta Şarkıcılar" operasının uvertürü ve Richard Strauss'un "Güllü Şövalye Süiti" yorumlanacak.

Gürer Aykal 20 Ocak'ta, Conrad Van Alphen, 27 Ocak'ta orkestrayı yönetecek

Şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, 20 Ocak'ta yetenekli genç piyanist Ferhat Can Büyük'ü ağırlayacak.

Topluluk, Frederic Chopin'in "2. Piyano Konçertosu" ve Dmitri Shostakovich'in "9. Senfoni"sini seslendirecek.

Dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralarla çalışan Hollandalı şef Conrad Van Alphen, 27 Ocak'ta orkestrayı yönetecek. Viyolensel sanatçısı Brannon Cho'un konuk solist olarak yer alacağı konserde, viyolonsel repertuvarının önemli eserlerinden Robert Schumann'ın "Viyolonsel Konçertosu Op. 129" eseri yorumlanacak. Konserde ayrıca Johannes Brahms'ın "4. Senfoni"si de dinleyiciye sunulacak.

Konserler, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda 20.00'de başlayacak.

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