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Kültür

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yarın akşam AKM'de konser verecek

DenizBank'ın 20 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yarın akşam AKM'de konser verecek

İstanbul

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, İtalyan şef Carlo Rizzari yönetiminde saat 20.00'de gerçekleşecek konserde, gecenin solisti kornist Can Kiracı olacak.

Orkestra, Reinhold Moritzevich Gliere'in "Korno Konçertosu Si Bemol Major Opus 91", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Senfoni No.38 Re Major K.504, Prag" eserlerini seslendirecek.​​​​​​​

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