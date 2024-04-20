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Kültür

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası çocuklarla buluştu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "DenizBank Konserleri" kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel konser verdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası çocuklarla buluştu

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) konserde, şef Howard Griffiths'in yazdığı "Sihirli Karpuz" masal kitabının anlatısı yapıldı. Konserde, Batı müziği enstrümanlarıyla sahne alan İDSO sanatçılarına, Burhan Öçal darbukası, Savaş Özkök kanunu, Murat Çakmaz neyi ve Çinli sanatçı Xu Fengxia zhengi ile eşlik etti.

İpek Yolu'nda geçen bir hikaye üzerinden çocuk dinleyicilere Doğu ve Batı enstrümanlarını tanıtmayı amaçlayan anlatıyı, oyuncu Eylem Yıldız seslendirdi.

"Bu konser çocuklara bir tohum ekmek"

Şef Howard Griffiths, AA muhabirine, çocuklara özel bir bayramda konser vermekten çok memnun olduğunu söyledi.

Griffiths, 23 Nisan'ın önemine işaret ederek, "Çocuklarımız geleceğimizdir. Maalesef dünyada çok az çocuk bayramı var. Bir Japonya'da bir de Türkiye'de çocuklara özel bayram var. Bu konser de çok önemli. Bu konser aslında çocuklara bir tohum ekmek. Klasik müziği biraz dinlesinler, belki kendileri de bir enstrüman çalarlar, şarkı söylerler. Müzik insanı zenginleştiriyor." dedi.

Çocuklar için 40 yıldan beri konser verdiğini ve "Sihirli Karpuz"un sahnelediği 4. kitabı olduğunu dile getiren Griffiths, şöyle konuştu:

"3 çocuk kitabı yazmıştım, eşim 'Artık yeter.' demişti. Önceki yazdı, tatilde hep erken kalkıp sanki maillerimi kontrol edermiş gibi hikayeyi yazdım. Kitap meydana çıkınca eşime gösterdim, o da çok sevindi tabii. 'Sihirli Karpuz'da cini bir meyve içine koymak istedim, hangisi olduğunu düşünürken, eşimin yazın her gün severek yediği karpuz olsun dedim."

Daha önce Avrupa'da birçok kez bu konseri verdiğini belirten Griffiths, "Bu tarz müzik çok az çalındığı için çok ilgi görüyor. Mesela bence en güzeli ney. Cami içinde yankıyla çalan ney o kadar sükunet veriyor ki... Çin enstrümanı da çok ilginç. Tabii ki Burhan'ın darbukası ve kanun da çok güzel. Ekiptekiler, bu enstrümanları dünyada en iyi çalan müzisyenler." ifadelerini kullandı.

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