Dolar
19.34
Euro
21.43
Altın
2,043.37
ETH/USDT
2,116.50
BTC/USDT
30,788.00
BIST 100
5,135.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatılması dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen törene katılıyor
logo
Gündem

Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz

Ramazan Bayramı tatili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Göksel Yıldırım  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz

Ankara

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 Nisan Perşembe günü saat 00.00'dan (Çarşambayı perşembeye bağlayan gece) başlayıp 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar, 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.

21 Nisan Cuma saat 00.00'dan (Perşembeyi cumaya bağlayan gece) başlayıp 23 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz
'Türkiye'nin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacak ama aynı zamanda Türk diplomasinin yüzyılı olacak'
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz

Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz

Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil öncesinde trenlerde kapasite artırıldı

Yayladağı'nda kadınlar Ramazan Bayramı için "halaka" kurabiyesi hazırlıyor

Ramazan Bayramı'nda 99 bin 245 emniyet ve jandarma personeli kara yollarında görev yapacak

Ramazan Bayramı'nda 99 bin 245 emniyet ve jandarma personeli kara yollarında görev yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet