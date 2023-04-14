Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
(Diyarbakır/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayaş'ta ziyaretlerde bulunacak ve iftar programına katılacak.
(Ankara/16.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılması dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenecek törene katılacak.
- Bakan Varank Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirecek ve gençlerle sahur programında buluşacak.
(Ankara/09.10/Bursa/17.30/01.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili programına iştirak edecek.
(Ordu/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezinde ziyaretlerde bulunacak.
(Bolu/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfının iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Başakşehir İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, STK yöneticileri ve kanaat önderleriyle iftara, Gençlik Buluşması'na ve Cihannüma geleneksel sahur programına katılacak.
(İstanbul/19.00/19.45/22.30/23.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- MHP İstanbul Aday Tanıtım Programı, genel başkan yardımcıları ve partililerin katılacağı iftar yemeğiyle gerçekleştirilecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak.
(Çanakkale/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da mevkidaşı Alexander Schallenberg, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya gelecek ve iftar programına katılacak.
(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Cami'de cuma namazını kıldıracak.
(Diyarbakır/12.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buca'da AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, muhtarlarla ve spor kulüpleriyle buluşacak; Karabağlar'da AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafı ziyaret edip amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcularla bir araya gelecek. Kasapoğlu, Gaziemir'de esnaf ve kıraathane ziyaretlerinin ardından Alsancak'ta STK iftarına katılacak.
(İzmir/10.00-19.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Çekya'da başlayacak.
- Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya temsilcisi Beretta Famila, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise ev sahibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak.
(Prag/16.00/19.00) (Fotoğraflı)
3- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na kadınlar genel tasnif finaliyle devam edilecek.
(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesi Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.
(Antalya/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 34. ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Adana/17.00) (Fotoğraflı)
7- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde erkekler yarı finaliyle devam edilecek.
(Ankara) (Fotoğraflı)
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